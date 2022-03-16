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Кремль ответил на вопрос о смысле встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского должна пройти для фиксации договоренностей

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским будет иметь смысл тогда, когда появятся какие-то договоренности, которые они могли бы зафиксировать между собой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства, он заявил, что цель возможной встречи лидеров Украины и России заключается именно в фиксации договоренностей, а не в их обсуждениях.

Представитель Кремля добавил, что проходящие сейчас переговоры между российской и украинскими делегациями как раз и являются подготовительным этапом перед встречей президентов.

Ранее Песков назвал компромиссным вариант нейтралитета Киева, при котором Украина не будет участвовать ни в каких военных альянсах, однако будет иметь на свою армию и флот. Похожей политики придерживается Швеция.

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Роман Кирьянов
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