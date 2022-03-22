Макрон допустил введение продуктовых чеков для бедняков

Президент Франции Макрон допустил введение продуктовых чеков для помощи бедным

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение продуктовых чеков для помощи наиболее бедным семьям и среднему классу в борьбе с продовольственным кризисом, передает ТАСС.

«Мы столкнемся с мировым продовольственным кризисом. Поэтому Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне. Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен», — сказал он в эфире радиостанции France bleu.

Ранее французский лидер заявил, что ЕС должен обеспечить продовольственный суверенитет и диверсифицировать источники снабжения. Он также указал на необходимость найти действенное решение, чтобы сдержать рост тарифов на газ и ограничить влияние на цены на электричество.

15 марта министры финансов стран-членов Евросоюза предупредили, что из-за сложной геополитической обстановки к энергетическому кризису в регионе может прибавиться продовольственный. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заметил, что Россия и Украина являются крупными экспортерами зерна — в частности, пшеницы, цена которой в марте побила 14-летний рекорд.