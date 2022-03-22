Названы города с максимально подорожавшими новостройками

ЦИАН назвал Рязань, Казань и Челябинск лидерами по росту цен на первичное жилье

С начала 2022 года жилье на первичном рынке сильнее всего подорожало в Рязани, Казани и Челябинске. Такие данные назвали аналитики ЦИАН при изучении динамики цен на новостройки в городах России c населением более 500 тысяч человек, пишет РБК.

Лидером рейтинга по максимальному росту цен стала Рязань — в среднем один квадратный метр недвижимости там подорожал на 30 процентов, до 96 тысяч рублей. Второе место занял Челябинск — средняя цена квадратного метра в этом городе выросла на 29 процентов, до 89,3 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Казань с подорожанием «квадрата» на 25 процентов, до 161,7 тысячи рублей.

Четвертую позицию с ростом цен на 22 процента разделили Иркутск (97,7 тысячи рублей за квадратный метр), Барнаул (88,8 тысячи рублей), Киров (69,5 тысячи рублей) и Саратов (63 тысячи рублей). Пятое место занял Ярославль, где один квадратный метр в новостройке в среднем подорожал на 20 процентов, до 111,6 тысячи рублей.

У Москвы в рейтинге ЦИАН 32-е место — там первичное жилье выросло в цене на три процента, до 310,8 тысячи рублей. В среднем же в 50 крупных городах «квадрат» в новых домах подорожал на 13 процентов, до 108,8 тысячи рублей.

Аналитики считают, что рост цены первичного «квадрата» связан с изменением структуры предложения — более дешевые объекты быстрее раскупают, а на рынке остаются дорогие варианты. Кроме того, повлияла и политика отдельных застройщиков, которые после повышения Центробанком ключевой ставки до 20 процентов проиндексировали цены на жилье в новостройках. Частично на стоимости недвижимости также отразилось удорожание строительства, связанное с проблемами в поставке материалов.

Ранее специалисты выяснили, что россияне начали массово отказываться от покупки жилья в пользу аренды. Рост предложения съемного жилья эксперты отметили в нескольких городах России. В крупных населенных пунктах риелторы зафиксировали снижение арендных ставок из-за оттока иностранцев и работающих удаленно россиян.

