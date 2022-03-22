Россияне массово отказались от покупки жилья в пользу аренды

Подорожавшая ипотека вынудила россиян перейти на рынок аренды жилой недвижимости

На фоне повышения Центробанком ключевой ставки до 20 процентов и подорожания ипотеки жители России массово отказались от покупки жилья. Недоступность жилищных кредитов вынудила многих россиян перейти на рынок аренды недвижимости, пишет «Российская газета».

В компании «Жилфонд» отметили, что за последний месяц изменился состав как арендодателей, так и арендаторов — это связано с оттоком из России иностранцев и работающих удаленно россиян. Свободных для аренды квартир стало больше, а цены на них в крупных городах стали снижаться — в Москве и Санкт-Петербурге, по оценкам специалистов, съемное жилье стало дешевле на 10 процентов. Другие регионы менее чувствительны к этому из-за меньших связей с зарубежными компаниями, пояснили эксперты.

По данным «Инком-Недвижимость», предложение квартир для аренды в Москве увеличилось почти на треть. В компании считают, что на обычный сезонный рост из-за массового отъезда россиян на дачи наложилось пополнение рынка инвестиционными квартирами, которые граждане приобрели в период ажиотажного спроса и льготной ипотеки. При этом специалисты не заметили снижения средних арендных ставок и оттока квартирантов.

В агентстве «МИЭЛЬ» добавили, что выставлять недвижимость для аренды стали также собственники квартир, которые попали под программу реновации — раньше они сдавали объекты в старых пятиэтажках, а теперь предлагают современные квартиры. Кроме того, на рынок аренды переориентировались владельцы жилья, не сумевшие найти покупателей. По оценкам специалистов, с начала февраля предложение съемного жилья выросло в полтора раза.

В компании «Этажи» отметили, что, помимо этого, объем экспозиции растет за счет ранее пустовавших квартир и тех собственников, которые решили отложить переезд в новое жилье, чтобы суметь максимально погасить ипотеку. Однако увеличивается и число арендаторов — снимать жилье решают те, кто отказался от его приобретения из-за высоких ставок по кредитам.

Эксперты предсказали, что в краткосрочной перспективе рынок продолжит балансировать между запрашиваемой ценой и рыночными ставками. Кроме того, появятся варианты, где собственникам срочно нужно будет найти квартирантов, а значит, они с большей вероятностью сделают скидку.

Специалисты «МИЭЛЬ» спрогнозировали, что в ближайшие месяцы предложение съемных квартир продолжит расти, а спрос незначительно уменьшится или останется неизменным. У арендаторов появится возможность спокойно выбирать объект под свои требования, а среди владельцев в выигрыше будет тот, кто предложит лучшее соотношение цена-качество — это может привести к снижению цен на рынке аренды.