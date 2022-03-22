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Минск обвинил Киев в тесном взаимодействии с западными спецслужбами

Белорусский КГБ обвинил Украину в тесном взаимодействии со спецслужбами стран НАТО

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Белорусский КГБ обвинил Украину в тесном взаимодействии с западными спецслужбами, передает БЕЛТА.

«Активно обмениваясь информацией с субъектами разведки стран НАТО, официальный Киев тесно взаимодействует и со спецслужбами Литвы. С 2016 года расширяется украинско-литовское сотрудничество в секторе безопасности и обороны, между разведывательными и контрразведывательными ведомствами заключены дополнительные соглашения о сотрудничестве в сфере информационной и кибербезопасности», — заявили в комитете.

Минск утверждает, что против Белоруссии работают «центры информационно-психологических операций» украинского Минобороны, которые «осуществляют информационную агрессию». С помощью партнеров из Польши и стран Балтии ведутся мероприятия с целью дестабилизации обстановки в Белоруссии и России, добавили в КГБ.

Ранее КГБ Белоруссии заявил, что ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую под дипломатическим прикрытием.

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Алевтина Запольская
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