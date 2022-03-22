В косметическом бренде назвали главную ошибку женщин во время бритья тела

Использование старого станка назвали главной причиной раздражения кожи после бритья

Основатель косметического бренда James Read Джеймс Рид назвал главную ошибку женщин во время бритья тела. Его слова приводит The Sun.

Эксперт отметил, что многие люди сталкиваются с появлением раздражения и красной сыпи на коже после удаления волос бритвой. По его словам, такая причиной такой реакции является использование старого станка. Он подчеркнул, что бритву необходимо менять через каждые пять или семь применений. В противном случае на лезвиях начнут размножаться болезнетворные бактерии, которые и вызывают раздражение.

Кроме того, рост патогенных микроорганизмов на бритве провоцируют мелкие волоски и остатки мыла, застрявшие в ней, а также хранение приспособления во влажной среде.

Чтобы ускорить заживление кожи и предотвратить воспаления, Рид порекомендовал носить хлопковую одежду и использовать отшелушивающие средства для кожи.

«Если вы готовы терпеть боль, то лучше отдать предпочтение восковой эпиляции, поскольку это наиболее гигиеничный метод удаления волос. Безболезненным решением, в свою очередь, станет использование специальных кремов для избавления от нежелательной растительности», — заключил эксперт.

В декабре блогерша раскрыла технику правильного бритья подмышек. Бодипозитивная блогерша Милли Маклэй (Millie Mclay) разместила ролик, на котором объяснила последовательность действий для безопасного и эффективного удаления нежелательных волосков в области подмышек. Сначала девушка посоветовала увлажнить необходимый участок кожи кремом, а затем нанесла на свою густую растительность средство для бритья, которое, по ее словам, может заменить кондиционер для волос.