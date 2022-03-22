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Москалькова заявила о цели России защитить всех от ядерной войны

Омбудсмен Москалькова: спецоперация на Украине проводится для защиты всех от ядерной войны
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Россия проводит специальную военную операцию на Украине для защиты всех от ядерной войны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

Нельзя лишать людей права на свободу слова, но участники антивоенных акций не понимают происходящее и цели России, отметила она. По ее словам, у некоторых россиян нет «понимания того, что делает страна, и зачем она это делает». «Для того, чтобы защитить всех остальных от ядерной войны в первую очередь», — уточнила политик. По ее словам, в случаях, когда задерживают граждан, омбудсмен «должен вмешиваться и не отстраняться».

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Комментируя вопрос о смягчении административного наказания для участников акций, она добавила, что каждый случай индивидуален. «Для каждого случая есть свой рецепт. Я посещаю задержанных, в том числе за участие в публичных акциях, разбираюсь, веду диалог с задержанными», — объяснила она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства.

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Марина Совина
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