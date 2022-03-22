Медиамагнат решил избавиться от роскошного жилья в Нью-Йорке

Медиамагнат Руперт Мердок выставил на продажу две квартиры в Нью-Йорке за $78 миллионов

Американский предприниматель и медиамагнат Руперт Мердок решил избавиться от двух квартир в Нью-Йорке. Жилье находится в роскошном жилом небоскребе One Madison, сообщает Mansion Global.

Две квартиры обойдутся новому владельцу в 78 миллионов долларов. Мердок владел ими с 2014 года, когда купил за 57,9 миллиона долларов. По словам риелтора, предприниматель выставил объекты на продажу, так как посчитал время самым подходящим для сделки из-за высокого спроса.

Одна из квартир представляет собой пентхаус в 650 квадратных метров, которые занимают 58-й, 59-й и 60-й этажи. Ее оценили в 62 миллиона долларов. Внутри есть пять спален и помещение для персонала. Из окон комнат открывается панорамный вид на город. Второй объект находится этажом ниже и обойдется в 16 миллионов долларов.

В январе 2022 года свое жилье в Нью-Йорке продал американский миллиардер Дэниел Оч — покупатель, имя которого осталось неизвестно, заплатил за жилье на Манхэттене с видом на Центральный парк 190 миллионов долларов. Сделка стала одной из самых крупных за всю историю города.