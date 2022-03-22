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Управляющего российским мини-музеем задержали за приставания к школьникам

В Калуге 47-летнего смотрителя военного музея задержали за приставания к третьеклассникам

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Калуге 47-летнего управляющего мини-музеем Великой Отечественной войны задержали за развратные действия в отношении третьеклассников. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания,19 марта трое школьников пришли посмотреть экспонаты, связанные с военной историей. Несмотря на то, что в субботу музей не работал, смотритель пустил их внутрь. В это время он вместе с несколькими мужчинами распивал спиртное. В тот момент, когда дети изучали экспозицию, он стал к ним приставать.

После того как мужчину задержали, выяснилось, что 27 лет назад он уже был осужден за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

18 февраля сообщалось, что в Москве суд приговорил к 22 годам лишения свободы педофила, который заманивал в свою машину мальчиков-подростков.

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Елизавета Новикова
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