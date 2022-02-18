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В Москве педофила приговорили к 22 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил 47-летнего педофила к 22 годам колонии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Московский городской суд приговорил к 22 годам лишения свободы педофила, который заманивал в свою машину мальчиков-подростков. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 47-летнего Александра Романова обвиняли в пяти эпизодах «иных действий сексуального характера с применением насилия», один из них — «в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Следствие считает, что с 9 января по 20 февраля 2021 года Романов заманивал жертв в свою машину, где надругался над ними. Его жертвами стали трое 14-летних подростков и один 12-летний. Ввиду возраста дети не могли в полной мере понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказать сопротивление.

Романов будет отбывать срок в колонии особого режима. После освобождения он не сможет на протяжении 20 лет заниматься какой-либо деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях.

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Леонид Микуляк
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