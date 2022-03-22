Автомобили дешевле 10 миллионов рублей выведены из-под налога на роскошь

Госдума подняла порог налога на роскошь для легковых автомобилей до 10 миллионов рублей

Госдума подняла порог налога на роскошь для легковых автомобилей, из него оказались выведены автомобили дешевле 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон был принят Госдумой в рамках второго и третьего чтения. Облагаться повышенным транспортным налогом будут легковые автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей. При этом с 2014 года подобные транспортные средства облагались налогом на роскошь начиная с цены в три миллиона рублей.

Перечень автомобилей, на которые начнет распространяться соответствующий закон, ежегодно обновляется Минпромторгом.

9 марта сообщалось, что правительство решило повысить минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется налог на роскошь. Об изменениях сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По состоянию на 3 марта в России остановилась половина автозаводов. На фоне санкций автопроизводители стали резко повышать цены, сокращать производство или отгрузку машин. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов полагает, что скоро Россию ждет полная остановка автомобильного производства.

После начала спецоперации «по демилитаризации и денацификации» Украины Россию покинули около 230 международных компаний. Среди них крупнейшие производители автомобилей.