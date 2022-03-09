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В России изменится налог на автомобили

Налог на роскошь для авто повысят с 3 до 10 миллионов рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство решило повысить минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с трех до 10 миллионов рублей. Об изменениях сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводятся в Telegram-канале правительства России.

Предполагается, что работать такая норма станет уже с текущего года. По нынешнему законодательству, владельцы машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог в двойном размере платит владельцы авто стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной — за машины по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 марта в России остановилась половина автозаводов. На фоне санкций автопроизводители стали резко повышать цены, сокращать производство или отгрузку машин. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов полагает, что скоро Россию ждет полная остановка автомобильного производства.

После начала спецоперации «по демилитаризации и денацификации» Украины Россию в знак протеста покинули около 230 международных компаний. Среди них крупнейшие производители автомобилей.

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Платон Щукин
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