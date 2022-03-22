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В Кремле ответили на вопрос о возможности помилования Навального

Представитель Кремля Песков заявил, что помилование Алексея Навального сейчас невозможно

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

В Кремле не станут обсуждать новый приговор основателю ФБК Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), заявил Daily Storm пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помилование Навального сейчас невозможно, поскольку для этого должны иметься законные основания, отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля напомнил, что процедура помилования четко прописана в законе.

22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Кроме того, Навальному предстоит выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Ранее гособвинение просило приговорить Навального к 13 годам колонии и штрафу в том размере, который в итоге и назначил суд. Также была удовлетворена просьба обвинения о переводе осужденного из колонии общего режима в колонию строгого режима.

Выездное заседание Лефортовского суда проходило в исправительной колонии № 2 (ИК-2) в городе Покров Владимирской области. С середины марта 2021 года Навальный отбывает там наказание по делу «Ив Роше».

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Анна Щербакова
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