Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии

Алексей Навальный приговорен к девяти годам колонии за мошенничество и оскорбление суда

22 марта основателю ФБК Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) вынесли приговор по новому делу.

Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда

Также ему предстоит выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей. Ранее гособвинение просило приговорить Навального к 13 годам колонии и штрафу в том размере, который в итоге и назначил суд. Кроме того, была удовлетворена просьба обвинения о переводе осужденного из колонии общего режима в строгий.

Выездное заседание Лефортовского суда проходило в исправительной колонии № 2 (ИК-2) в городе Покров Владимирской области. С середины марта 2021 года Навальный отбывает там наказание по делу «Ив Роше».

Осужденный тратил средства ФБК на свои нужды

Суд установил, что Навальный совершил хищение чужого имущества путем обмана. По версии следствия, он потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собранных для ФБК.

Обвиняемый мог собирать пожертвования на избирательную кампанию, но тратить их на личные нужды не мог. В этом и есть подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества прокурор Надежда Тихонова

Навального признали виновным в неуважении к суду

Алексей Навальный также был признан виновным в неуважении к суду из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В материалах приводится более 100 фраз Навального. 20 февраля 2021 года по делу о клевете его приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

Основатель ФБК уже отбывает наказание по делу «Ив Роше»

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок реальным, назначив ему два года и восемь месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше». Приговор по этому делу был вынесен еще в декабре 2014 года. Тогда Навальный получил три с половиной года лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

Однако Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России установила, что Навальный с того времени 60 раз нарушил порядок отбытия условного наказания, что и стало основанием для его замены на реальный срок

Согласно решению Симоновского суда Москвы, Навальный должен был провести в местах лишения свободы не три с половиной года, а два года и восемь месяцев: ему зачли время, проведенное под домашним арестом. Осужденный попытался обжаловать это решение в Мосгорсуде, но суд признал его законным, сократив срок на 50 дней.

Таким образом, всего Навальный должен был отбыть в колонии два с половиной года по делу «Ив Роше». Теперь к этому сроку добавятся девять лет за мошенничество и оскорбление суда.

Навальный включен в список террористов

25 января Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. В список попали его ближайшие сторонники, также ставшие фигурантами дела об экстремизме: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов.

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