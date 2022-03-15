Навального попросили перевести в колонию строгого режима

Обвинение попросило перевести Навального из колонии общего в строгий режим

Обвинение просит перевести основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) из колонии общего в строгий режим по итогам текущего процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии и штрафу в 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Подсудимого обвиняют в хищении 350 миллионов рублей, собранных для ФБК. Ему также вменяется неуважение к суду из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

В феврале Навального приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства по делу о клевете.