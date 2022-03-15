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Гособвинение запросило 13 лет колонии для Навального

Гособвинение запросило 13 лет колонии и штраф в 1,2 млн руб. для Алексея Навального

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Гособвинение попросило приговорить основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) к 13 годам колонии и штрафу в 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом сообщает ТАСС.

«Обвиняемый мог собирать пожертвования на избирательную кампанию, но тратить их на личные нужды не мог. В этом и есть подтвержденный собранными по делу доказательствами состав уголовно наказуемого деяния в виде мошенничества», — сказала на заседании прокурор Надежда Тихонова.

Навального обвиняют в хищении 350 миллионов рублей, собранных для ФБК. Неуважение к суду вменяется находящемуся в колонии Навальному из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

В материалах приводится более 100 фраз Навального. 20 февраля 2021 года по делу о клевете его приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

Также МВД России объявило в розыск Киру Ярмыш, являющуюся пресс-секретарем основателя ФБК. Помимо этого, суд заменил брату Алексея Навального Олегу условный срок на реальный.

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Варвара Кошечкина
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