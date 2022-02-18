Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд заменил брату Алексея Навального Олегу условный срок на реальный

Суд отправил брата учредителя запрещенного в России ФБК Алексея Навального в колонию

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суд заменил условное наказания на реальное брату учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея НавальногоОлегу Навальному. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, наказание Олег Навальный будет отбывать в колонии строгого режима.

15 февраля Лефортовский суд Москвы (https://m.lenta.ru/tags/geo/moskva/) начал (https://lenta.ru/news/2022/02/15/delo_navalnogo/) рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя Алексея Навального (https://m.lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/) по четырем эпизодам мошенничества и по двум эпизодам неуважения к суду.
Как считает следствие, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, собранных для ФБК. Неуважение к суду вменяется учредителю Фонда из-за оскорбления судьи Веры Акимовой (https://m.lenta.ru/tags/persons/akimova-vera/), выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко (https://m.lenta.ru/tags/persons/artemenko-ignat/). В материалах приводится более 100 фраз Навального. 20 февраля 2021 года по делу о клевете его приговорили (https://lenta.ru/brief/2021/02/20/sud/) к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

В январе Навальный был включен в список террористов и экстремистов. Также в перечне оказались его ближайшие сторонники: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов и другие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР объявил о массовой эвакуации населения в Россию
Россияне бросились снимать жилье в складчину
Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх
Путин призвал Киев к переговорам с Донбассом
Путин отреагировал на ситуацию в Донбассе
Появились подробности эвакуации населения ДНР в Россию
Постпред США при ОБСЕ заявил о крупнейшей мобилизации России со Второй мировой
Ученые доказали существование гравитационного замедления времени
В Госдуме объяснили решение ДНР эвакуировать жителей в Россию
В ЛНР назвали постановочным обстрел детсада в Станице Луганской
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.