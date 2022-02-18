Суд заменил брату Алексея Навального Олегу условный срок на реальный

Суд заменил условное наказания на реальное брату учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального — Олегу Навальному. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, наказание Олег Навальный будет отбывать в колонии строгого режима.

15 февраля Лефортовский суд Москвы (https://m.lenta.ru/tags/geo/moskva/) начал (https://lenta.ru/news/2022/02/15/delo_navalnogo/) рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя Алексея Навального (https://m.lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/) по четырем эпизодам мошенничества и по двум эпизодам неуважения к суду.

Как считает следствие, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, собранных для ФБК. Неуважение к суду вменяется учредителю Фонда из-за оскорбления судьи Веры Акимовой (https://m.lenta.ru/tags/persons/akimova-vera/), выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко (https://m.lenta.ru/tags/persons/artemenko-ignat/). В материалах приводится более 100 фраз Навального. 20 февраля 2021 года по делу о клевете его приговорили (https://lenta.ru/brief/2021/02/20/sud/) к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

В январе Навальный был включен в список террористов и экстремистов. Также в перечне оказались его ближайшие сторонники: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов и другие.