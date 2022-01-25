Навального внесли в список террористов и экстремистов

Учредитель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов. Обновленный перечень соответствующих организаций и физических лиц размещен на cайте Росфинмониторинга.

Кроме Навального, в список были внесены его ближайшие сторонники, также ставшие фигурантами дела об экстремизме. Среди них Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов и другие.

Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Ранее в тот же список попали Леонид Волков и Иван Жданов. Они покинули Россию

14 января сообщалось, что Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов директора ФБК Ивана Жданова и временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова.

«Волков Леонид Михайлович, 10 ноября 1980 года рождения, город Свердловск (...) Жданов Иван Юрьевич, 17 августа 1988 года рождения, город Москва», — сообщается о них в национальном разделе списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Волков и Жданов ранее покинули Россию.

Навальный находится в тюрьме уже почти год. ФСИН считает его склонным к экстремизму и терроризму

Решение оставить Навального на профилактическом учете ФСИН в качестве лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений, было принято комиссией ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание.

7 октября 2021 года Навального сняли с учета как заключенного, склонного к побегу, но его тут же отметили в качестве склонного к экстремизму и терроризму. Он оспаривал данное решение.

В январе 2021 года Навальный после прохождения лечения вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил ему условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.

Ситуация вокруг Навального стала причиной новых антироссийских санкций

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.

2 марта из-за ситуации вокруг Навального санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России ввел Евросоюз. В частности, под ограничения попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников (был уволен 25 ноября указом президента Владимира Путина на фоне скандала с пытками в российских колониях), глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не могут хранить средства в банках стран ЕС.