Двух соратников Навального внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух соратников учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального — директора ФБК Ивана Жданова и временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск ... Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва», — приводит агентство выдержку из сообщения Росфинмониторинга.

Ранее стало известно, что CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм о Навальном. Режиссером картины стал канадский документалист Дэниел Роэр.

В сентябре Волков оказался в базе розыска МВД. Перед этим Следственный комитет России сообщил о возбуждении против Навального уголовного дела по статье 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом»).