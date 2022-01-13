CNN снял документальный фильм про Навального

На CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм про учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального. Об этом в четверг, 13 января, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером картины «Навальный» стал канадский документалист Дэниел Роэр (Daniel Roher).

«В августе 2020 года самолет, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. Один из его пассажиров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был смертельно болен», — отмечается в описании фильма.

В конце декабря комиссия исправительной колонии №2 УФСИН по Владимирской области сняла Навального с профилактического учета как склонного к совершению побега.

В июне 2021 года сотрудник московского СИЗО «Матросская тишина» рассказал про планы Навального совершить побег. В своем отчете сотрудник группы по воспитательной работе учреждения сообщил о двух случаях, когда заключенный высказывался о намерении сбежать. В октябре Навального поставили на профучет как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». 17 января его арестовали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.