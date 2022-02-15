Судья зачитал обвинения Навальному

Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дело в отношении учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального по четырем эпизодам мошенничества и по двум эпизодам неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает РБК.

Выездное заседание проходит в исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Покров Владимирской области. На нем, помимо Навального и его адвокатов, присутствует жена оппозиционера Юлия. Судья уже зачитал обвинения. Как считает следствие, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, собиравшиеся для ФБК.

Неуважение к суду вменяется учредителю Фонда из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Артеменко. В материалах приводится более 100 фраз Навального. 20 февраля 2021 года по делу о клевете его приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

В январе Навальный был включен в список террористов и экстремистов. Также в перечне оказались его ближайшие сторонники: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов и другие.