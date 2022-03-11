Пресс-секретарь Навального Ярмыш объявлена в розыск

МВД объявило в розыск Киру Ярмыш, ФСИН требует для нее реального срока

МВД России объявило в розыск Киру Ярмыш, являющуюся пресс-секретарем основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Она была осуждена Преображенским районным судом Москвы 15 августа 2021 года к 1,5 годам ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. После приговора Ярмыш покинула Россию.

ФСИН потребовала для нее реального срока. В Мещанский суд Москвы поступило соответствующее ходатайство ведомства. В нем для Ярмыш просят заменить ограничение свободы на реальное лишение свободы.