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Алексею Навальному дали девять лет колонии

Навального осудили на 9 лет колонии по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Основателю ФБК Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) вынесли приговор по новому делу. Об этом сообщает ТАСС.

Навальному дали девять лет колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Ранее основателя ФБК признали виновным в неуважении к суду — по версии следствия, он оскорбил судью Веру Акимову, выносившую приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Кроме того, была признана вина Навального в особо крупном мошенничестве. Утверждается, что он совершил хищение чужого имущества путем обмана и потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собранных для ФБК.

С середины марта 2021 года Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в покровской колонии.

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Варвара Кошечкина
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