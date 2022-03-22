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Суд признал Навального виновным в хищении собранных ФБК миллионов

Суд признал Навального виновным по новому делу о мошенничестве

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд признал основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Суд установил, что Навальный совершил хищение чужого имущества путем обмана. По версии следствия, он потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собранных для ФБК.

Также подсудимого обвиняли в неуважении к суду из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

За мошенничество и оскорбление гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии и штрафу в 1,2 миллиона рублей.

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Мария Рубникович
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