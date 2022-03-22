Суд признал Навального виновным в неуважении к суду

Суд признал Навального виновным в оскорблении судьи

Суд признал основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) виновным в неуважении к суду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По версии следствия, блогер оскорбил судью Веру Акимову, выносившую приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Ранее сообщалось, что Навального признали виновным в мошенничестве. Обвинение уверяет, что он потратил на личные нужды 350 миллионов рублей, собранных для ФБК.