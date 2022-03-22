Собчак извинилась перед фанатами за неопрятную внешность с «колтунами на башке»

Телеведущая Ксения Собчак попросила прощения у пользователей сети за неопрятную внешность

Телеведущая Ксения Собчак попросила прощения у фанатов за неопрятную внешность, из-за которой ее ранее пристыдили пользователи сети. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте журналистки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и также запрещена).

В своем посте Собчак обратилась к юзерам, поблагодарив их за то, что они следят за обновлениями ее YouTube-канала. В то же время она посетовала, что зрителей интересует не только информационное содержимое последних выпусков, но и ее внешний вид. «Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно, и честно скажу, вообще было все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке. Еще раз простите», — извинилась телеведущая.

За несколько часов публикация набрала 56 тысяч лайков. Поклонники поддержали телеведущую, отметив, что ценят ее деятельность. «Ксения, важно то, что в голове, а не на ней. Спасибо за Вашу работу!», «Ксю, неважно, как ты выглядишь. Главное, что ты с нами: пишешь, снимаешь и рассказываешь. Прорвемся!», «Кого-то всегда больше всего волнуют чужая внешность, деньги, отношения и так далее», «Не извиняйтесь, Ксения. Вы прекрасны, и любим мы вас любой», — комментировали они.

Ранее в марте Собчак приостановила работу над проектом «Осторожно: Новости» на YouTube. «В связи с новым законом "за распространение фейков о действиях ВС РФ", который сегодня был принят, а также скорости смены новостной повестки мы приняли решение приостановить выпуск наших пятничных "Новостей" на YouTube», — сообщила журналистка.

Кроме того, СМИ также сообщали об отъезде из страны ряда известных личностей, в том числе Ксении Собчак, которая объяснила свой отъезд отпуском. В частности, ведущая опровергла слухи о своей эмиграции, ответив заявившему об ее отъезде из России Алексею Венедиктову. «Леша, ты же не покидаешь Россию, когда улетаешь на время? Я тоже не покидаю Россию», — обратилась Собчак к бывшему главреду «Эха Москвы».