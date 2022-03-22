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Диетолог назвала способ есть макароны и не толстеть

7 News: диетолог Баррелл объяснила, что калорийными макароны делают соусы и добавки

Фото: Unsplash

Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл назвала способ есть макароны без вреда для фигуры и рассказала про альтернативные виды пасты. Ее слова приводит 7 News.

Баррелл объяснила, что в нескольких чашках вареных макарон содержится почти вся дневная норма углеводов, необходимая для человека, ведущего сидячий образ жизни. Диетолог добавила, что сами по себе макароны не угрожают фигуре, дело в нескольких нюансах.

Во-первых, как отметила Баррелл, калорийными пасту делают соусы и добавки, с которыми ее подают. Во многих соусах содержится большое количество жиров, например, в песто. Именно сочетание жиров и углеводов и заставляет съевшего их человека толстеть.

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Еще одна важная деталь, по мнению специалиста, состоит в том, что в Италии, на родине пасты, ее подают небольшими порциями, поэтому у итальянцев получается не набирать вес. Во многих других странах, в частности в Австралии, порции слишком большие, поэтому люди переедают и, как следствие, полнеют.

Для того чтобы сохранить фигуру, Баррелл рекомендует выбирать цельнозерновые сорта макарон или же альтернативы популярному гарниру, изготовленные из овощей, а также следить за размером порций.

Ранее сообщалось, что диетолог Эми Гудсон назвала продукты, которые помогут сохранить тонус мышц людям после 50 лет. Гудсон объяснила, что для поддержания мышц в хорошем состоянии необходимо делать силовые упражнения и правильно питаться.

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Евгения Черкасова
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