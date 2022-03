Диетолог назвала помогающие сохранить тонус мышц после 50 лет продукты

Диетолог предложила съедать 25 граммов белка после тренировки для тонуса мышц после 50 лет

Диетолог Эми Гудсон назвала продукты, которые помогут сохранить тонус мышц людям после 50 лет. Ее слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

Гудсон объяснила, что для поддержания мышц в хорошем состоянии необходимо делать силовые упражнения и правильно питаться. По мнению диетолога, одно из главных условий правильного питания — употребление достаточного количества белка. Поэтому высокобелковые продукты стоит съедать не только на обед и ужин, но и на завтрак, и во время перекуса.

Диетолог также предложила в течение 45 минут после тренировки съедать 15-25 граммов белка, чтобы восстановить мышцы. «Это может быть смузи из молока, греческого йогурта и фруктов, 15-25 граммов смешанного с водой протеинового порошка с добавлением фруктов или протеиновый батончик», — советует Гудсон.

В список продуктов для поддержания тонуса мышц вошли и цельнозерновые продукты. Диетолог рекомендует обратить внимание на цельнозерновой хлеб, макароны, кускус, булгур и коричневый и бурый рис.

Чтобы организм быстрее восстанавливался, Гудсон призывает добавить в рацион содержащие антиоксиданты продукты, такие как черника, клюква, малина, спаржа, свекла, брокколи, зеленый чай и горький шоколад.

Ранее американские диетологи назвали способы, помогающие избавиться от жира в области живота после 50 лет. По словам диетолога Мишель Фулсуксомбати, с возрастом необходимо стремиться к увеличению количества клетчатки в рационе до 21-30 граммов в сутки.