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Диетолог назвала помогающие сохранить тонус мышц после 50 лет продукты

Диетолог предложила съедать 25 граммов белка после тренировки для тонуса мышц после 50 лет

Фото: Max Saeling / Unsplash

Диетолог Эми Гудсон назвала продукты, которые помогут сохранить тонус мышц людям после 50 лет. Ее слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

Гудсон объяснила, что для поддержания мышц в хорошем состоянии необходимо делать силовые упражнения и правильно питаться. По мнению диетолога, одно из главных условий правильного питания — употребление достаточного количества белка. Поэтому высокобелковые продукты стоит съедать не только на обед и ужин, но и на завтрак, и во время перекуса.

Диетолог также предложила в течение 45 минут после тренировки съедать 15-25 граммов белка, чтобы восстановить мышцы. «Это может быть смузи из молока, греческого йогурта и фруктов, 15-25 граммов смешанного с водой протеинового порошка с добавлением фруктов или протеиновый батончик», — советует Гудсон.

В список продуктов для поддержания тонуса мышц вошли и цельнозерновые продукты. Диетолог рекомендует обратить внимание на цельнозерновой хлеб, макароны, кускус, булгур и коричневый и бурый рис.

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Чтобы организм быстрее восстанавливался, Гудсон призывает добавить в рацион содержащие антиоксиданты продукты, такие как черника, клюква, малина, спаржа, свекла, брокколи, зеленый чай и горький шоколад.

Ранее американские диетологи назвали способы, помогающие избавиться от жира в области живота после 50 лет. По словам диетолога Мишель Фулсуксомбати, с возрастом необходимо стремиться к увеличению количества клетчатки в рационе до 21-30 граммов в сутки.

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Евгения Черкасова
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