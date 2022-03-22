Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Жителя Белоруссии отправили в колонию за участие в конфликте на Украине

Суд приговорил гражданина Белоруссии к 2,5 годам колонии за участие в конфликте на Украине

Фото: Павел Лисицын / Коммерсантъ

Брестский областной суд признал гражданина Белоруссии виновным в участии в вооруженном конфликте в зоне проведения операции объединенных сил на территории Донецкой области (часть 1 статьи 361-3 УК) и отправил его в колонию на 2,5 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, житель Пинска с марта по октябрь 2021 года участвовал в конфликте на территории Украины. «Желая в перспективе стать гражданином этого государства, осознавая сложившуюся в нем политическую обстановку, мужчина добровольно вступил в ряды украинских вооруженных формирований», — пишет агентство.

Уточняется, что подсудимый хотел получить постоянное денежное довольствие, материальное обеспечение и льготы, действующие для военнослужащих Украины и членов их семей.

Материалы по теме:
Незаменимый есть. Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
Незаменимый есть.Лукашенко опять меняет Конституцию Белоруссии. Как это поможет ему изменить страну и удержать власть?
16 февраля
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
9 августа

В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемого суммы дохода, полученного преступным путем, в размере 10,5 тысячи белорусских рублей.

Ранее в марте сообщалось, что в Белоруссии активиста Павла Виноградова приговорили к пяти годам колонии за пост в Facebook о президенте страны Александре Лукашенко. Автор публикации выступил с критикой в адрес Лукашенко и призвал выйти на акции протеста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Снежная масса обрушилась на ребенка в российском городе
Стало известно о состоянии облитой кислотой в Домодедово россиянки
Боксер Ломаченко отказался покидать Украину ради титульного боя
В Кремле высказались о положении россиян за границей
Кремль ответил на слова Байдена о возможных кибератаках России
Спецоперация на Украине оставила Индонезию без аналога «Доширака»
В России резко упала выдача кредитов
Кремль прокомментировал переговоры России и Украины
Кремль рассказал о поддержке россиянами президента и спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.