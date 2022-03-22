Жителя Белоруссии отправили в колонию за участие в конфликте на Украине

Суд приговорил гражданина Белоруссии к 2,5 годам колонии за участие в конфликте на Украине

Брестский областной суд признал гражданина Белоруссии виновным в участии в вооруженном конфликте в зоне проведения операции объединенных сил на территории Донецкой области (часть 1 статьи 361-3 УК) и отправил его в колонию на 2,5 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, житель Пинска с марта по октябрь 2021 года участвовал в конфликте на территории Украины. «Желая в перспективе стать гражданином этого государства, осознавая сложившуюся в нем политическую обстановку, мужчина добровольно вступил в ряды украинских вооруженных формирований», — пишет агентство.

Уточняется, что подсудимый хотел получить постоянное денежное довольствие, материальное обеспечение и льготы, действующие для военнослужащих Украины и членов их семей.

В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемого суммы дохода, полученного преступным путем, в размере 10,5 тысячи белорусских рублей.

Ранее в марте сообщалось, что в Белоруссии активиста Павла Виноградова приговорили к пяти годам колонии за пост в Facebook о президенте страны Александре Лукашенко. Автор публикации выступил с критикой в адрес Лукашенко и призвал выйти на акции протеста.