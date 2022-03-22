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Россиян предупредили о новом виде автоподстав на дорогах

Автоэксперт Александр Шумский рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский предупредил россиян о новой схеме автомобильных подстав на российских дорогах. Его слова приводят «Известия».

По его словам, схема выглядит следующим образом: автомобиль мошенника резко перестраивается перед другим транспортным средством, после чего сразу же останавливается. В результате маневра происходит авария.

Автоэксперт рассказал, что для злоумышленника главное, чтобы его автомобиль успел завершить маневр перестроения и полностью оказался в полосе. «Тогда его позиция будет крепкой: я перестроился вовремя, а вы сзади не держали дистанцию», — объяснил новый вид мошенничества Шумский.

В таком случае, отметил он, формально виновником аварии признают того, кто находился сзади. Доказать невиновность водителя и тот факт, что его подрезали, поможет только запись с видеорегистратора.

Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков назвал способы защиты автомобилей от угона. По его словам, довольно эффективным методом защиты являются блокираторы на руль, особенно если их использовать в комплексе с GPS-трекерами, которые отслеживают местоположение машины.

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Никита Абрамов
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