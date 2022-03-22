Россиянам назвали способы защиты автомобилей от угона

Автоэксперт Урюков назвал блокираторы руля эффективным способом защиты от угона

Блокираторы на руль являются довольно эффективным способом защиты автомобиля от угона, особенно если их использовать в комплексе с GPS-трекерами, которые отслеживают положение машины. Такой метод назвал россиянам заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков, его слова приводит «Вечерняя Москва».

Автоэксперт отметил, что в случае если автомобиль является новым или распространенным, то можно оформить страховку от угона. Однако стопроцентного способа защитить транспортное средство от злоумышленников не существует, считает Урюков.

«Это давно известная истина: если заранее запрограммирована охота за конкретным экземпляром, его рано или поздно угонят любым из доступных способов. Найдут слабое место и осуществят задуманное», — объяснил эксперт.

По его мнению, чем больше слоев защиты на автомобиле, тем лучше. Некоторые автовладельцы на старых машинах выкручивают свечи зажигания для предотвращения похищения автомобиля. Такой способ не менее актуален, чем механические методы или электронные средства контроля.

GPS-трекер или спутниковая система слежения являются эффективными способами защиты, однако они не всегда работают там, где отсутствует покрытие сети. По словам Урюкова, угонщики нередко пользуются этой брешью. Охраняемая парковка, считает он, также не всегда снижает вероятность угона.

Автолюбителям эксперт посоветовал изучить рейтинги угоняемых машин перед покупкой автомобиля. Подобные меры предосторожности помогут понять, находится ли транспортное средство в группе риска.

Страховать автомобили от угона, по мнению главного редактора, выгодно не всегда. В случае, если машине больше десяти лет, тарифы КАСКО становятся невыгодными. В такой ситуации проще купить на рынке автомобиль с рук.

«Здесь дело даже не в компенсации от угона, а скорее в компенсации возможного ущерба. Страховка КАСКО, как правило, в себя включает комбинированное покрытие за ущерб в ДТП и угон. Искать новые запчасти на такой старый автомобиль становится просто невыгодно, поэтому страховщики пытаются откреститься от этого», — заключил Урюков.

Ранее Всероссийский союз страховщиков опубликовал исследование, в котором указал автомобили, имеющие самую низкую защищенность от угона. В проверку входила защита от проникновения, запуска двигателя, а также защищенность транспортного средства от изменения идентификационных номеров и изготовления дубликата ключа.