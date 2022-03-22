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Медведев предупредил о наплыве радикальных элементов с Украины в России

Медведев предупредил о росте числа приезжающих в Россию радикальных элементов с Украины
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В сложившихся условиях можно ожидать наплыва радикальных элементов с Украины, которые будут приезжать на территорию России. Об этом предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС во вторник, 22 марта.

«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств», — заявил политик в ходе совещания, посвященного тенденциям развития криминогенной обстановки.

По его словам, в связи с этим необходимо организовать тщательную проверку всех, кто прибывает в страну.

Ранее Медведев также сообщил, что в настоящее время рост криминала в России удается сдерживать, несмотря на сложности в социально-экономической ситуации. По его мнению, государственные органы пока успешно контролируют ситуацию.

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Варвара Кошечкина
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