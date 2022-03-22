Медведев прокомментировал ситуацию с криминалом в России

Медведев заявил, что рост криминала в России удается сдерживать

Рост криминала в России удается сдерживать, несмотря на сложности в социально-экономической ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Комментируя ситуацию с криминалом в стране, он заявил, что государственные органы пока успешно контролируют ситуацию. В 2021 году общее количество преступлений в России упало на два процента, однако замглавы Совбеза обратил внимание на тот факт, что во многих категориях был заметный рост.

Медведев также добавил, что новые реалии бросают серьезные вызовы структурам, борющимся с криминалом в России. В частности, он обратил внимание на большое количество беженцев из Украины и Донбасса. По его словам, эти люди слабо защищены, и могут стать легкой мишенью для преступников. Также большие массы людей могут скрывать в себе представителей радикальных группировок, которые могут захотеть прибыть в Россию под видом беженцев.

Медведев также посоветовал обратить отдельное внимание на кибербезопасность России, поскольку в последнее время здесь количество атак на Россию выросло «тысячекратно».