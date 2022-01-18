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МВД заявило о снижении количества зарегистрированных преступлений в 2021 году

МВД: в 2021 году было меньше разбоев, грабежей, преступлений с участием несовершеннолетних

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оперативная обстановка в стране остается стабильной и контролируемой. Об этом говорится в опубликованных во вторник, 18 января, МВД данных о состоянии российской преступности в 2021 году.

Согласно опубликованному отчету, наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений на 1,9 процента по сравнению с 2020 годом. Так количество убийств и покушений сократилось на 4,7 процента, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 10,6 процента, разбоев – на 16 процентов, грабежей – на 18,1 процента. Также отмечается сокращение количества преступлений с участием несовершеннолетних на 15,6 процента.

Кроме того, в отчете говорится о замедлении темпа роста преступности в сфере правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За год число таких преступлений увеличилось на 1,4 процента.

МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжает мероприятия, направленные на повышение эффективности работы по противодействию преступности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Владимир Седов
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