Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России задумали снизить штрафы за незаконные операции с валютой

Минфин России предложил втрое снизить штрафы для компаний за незаконные валютные операции

Фото: Pixabay

Министерство финансов России разработало законопроект, в рамках которого предложило смягчить административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Этому решению способствовала пандемия коронавируса и санкции Запада против страны, передает РБК.

Минфин задумал снизить втрое снизить штрафы для компаний за незаконные валютные операции. Соответствующий законопроект внесен в правительство, его уже поддержала комиссия по законопроектной деятельности. Предполагается, что инициативу рассмотрят после доработки на заседании правительства в принятом порядке.

В ведомстве объяснили, что снижение штрафов за незаконные операции с валютой «в условиях сложившейся геополитической ситуации и применения рядом иностранных государств в отношении российских экспортеров мер ограничительного характера принятие законопроекта смягчит негативное воздействие таких мер на экспортеров».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ФРС оценили способность США удержать экономику от кризиса
Захарова высмеяла заявление Псаки об уходе американских компаний из России
Переработанный пластик оказался опасным для здоровья
Белый дом призвал Китай осудить шаги России в отношении Украины
Российские СМИ обязали маркировать Meta как запрещенную в России организацию
Рогозин оценил идею запускать спутники OneWeb на кораблях Илона Маска
В России задумали снизить штрафы за незаконные операции с валютой
Россия и Украина впервые обменялись пленными
ПСЖ разделился на кланы
Названы самые распространенные причины жизни на улице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.