В России задумали снизить штрафы за незаконные операции с валютой

Минфин России предложил втрое снизить штрафы для компаний за незаконные валютные операции

Министерство финансов России разработало законопроект, в рамках которого предложило смягчить административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Этому решению способствовала пандемия коронавируса и санкции Запада против страны, передает РБК.

Минфин задумал снизить втрое снизить штрафы для компаний за незаконные валютные операции. Соответствующий законопроект внесен в правительство, его уже поддержала комиссия по законопроектной деятельности. Предполагается, что инициативу рассмотрят после доработки на заседании правительства в принятом порядке.

В ведомстве объяснили, что снижение штрафов за незаконные операции с валютой «в условиях сложившейся геополитической ситуации и применения рядом иностранных государств в отношении российских экспортеров мер ограничительного характера принятие законопроекта смягчит негативное воздействие таких мер на экспортеров».