Оценено влияние спецоперации на рынок труда в России

SuperJob: число вакансий в России снизилось в среднем на 11 процентных пунктов

Число вакансий в России снизилось в среднем на 11 процентных пунктов, следует из оценок сервиса SuperJob по итогам третьей недели марта. Данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Притом за последнюю неделю рекрутинговая активность работодателей на рынке труда изменилась незначительно (минус три процентных пункта). В некоторых секторах вакансий стало больше: внимание на себя обращает, в частности, сельское хозяйство — плюс 25 процентов. В SuperJob тенденцию связывают с сезонным трендом: аграрии и животноводы набирают работников, агрономов, ветеринаров, специалистов по ремонту и обслуживанию техники.

На десять процентов больше вакансий разместили работодатели из сектора добычи сырья, небольшой прирост показали и промышленность и производство, а также ретейл — плюс два процента для обоих отраслей.

Самое значительное снижение числа вакансий показала сама отрасль рекрутинга: минус 40 процентов. По-прежнему востребованы профессионалы с опытом антикризисного управления и HR-специалисты со стажем, а от ассистентов компании начали отказываться. Вакансий для соискателей без опыта стало меньше. Также снижается число предложений о работе в сферах консалтинга, спорта, фитнеса, салонах красоты, в маркетинге и рекламе, сфере бухгалтерии, финансов и аудита, медицины и фармацевтики, в диапазоне от 9 до 14 процентов. В секторе IT, связи и телекоммуникаций снижение составляет 4 процента.

В общей сложности индекс рынка труда SuperJob находится на отметке в 1,04 пункта, что на 4 процента превышает средние показатели аналогичных периодов с 2017 по 2019 год. Индекс отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет с учетом сезонности спроса на рабочую силу. SuperJob оценивает количество работодателей, ищущих сотрудников, количество активных вакансий и приглашений на собеседования.

22 марта глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в конце февраля-начале марта Россию покинуло большое количество IT-специалистов. По ее словам, «"табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались». По оценкам Head Hunter, некоторые IT-специалисты действительно покидают Россию, однако речь не идет о росте увольнений.

