Tesla запустила скандальную гигафабрику в Германии

Tesla запустила первый европейский завод под Берлином

Tesla запустила скандальный завод Gigafactory 4 в Германии. Гигафабрика находится под Берлином, в населенном пункте Грюнхайд. Во вторник, 22 марта, первые покупатели получили 30 произведенных там машин, сообщает Reuters.

Церемонию открытия первого европейского завода Tesla посетили канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Минэкономики Роберт Хабек и руководитель Tesla Илон Маск. Гигафабрика создаст 12 тысяч рабочих мест. Согласно планам компании, на ней будут производиться до 500 тысяч автомобилей в год, а также аккумуляторные батареи и силовые установки.

Маск объявил о намерении построить новую фабрику в 2019 году. Планы Tesla вызвали беспокойство у экологических активистов из-за возможного дефицита воды — изменение климата повлекло за собой падение уровня грунтовых вод и продолжительные засухи в Германии. Защитники природы подали в суд на власти Бранденбурга, заявив, что при выдаче разрешения на откачку грунтовых вод для завода они не учли последствия глобального потепления. На протяжении строительства гигафабрики активисты не раз проводили протесты.

Иск от защитников природы стал не первым для Tesla. Ранее на компанию подали в суд власти Калифорнии — они обвинили автопроизводителя в расовой дискриминации и домогательствах к темнокожим рабочим на одном из заводов.