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В США предложили пожить рядом с семьей Трампа и Майклом Джорданом

Дом по соседству с семьей экс-президента США Трампа выставили на продажу за $10,5 млн

Фото: Randall Hill / Reuters

Во Флориде предложили пожить рядом с сыном экс-президента США Дональда Трампа Дональдом, известным баскетболистом Майклом Джорданом и другими знаменитостями. Дом по соседству со звездами выставили на продажу за 10,5 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Внутри жилья площадью 483 квадратных метра находятся четыре спальни и четыре ванные. В нем также имеются просторная кухня, смежная с ней столовая и несколько гостиных, в одной из которых есть массивный камин. Дом оформлен с использованием натуральных материалов — дерева и камня. В дизайне интерьера преобладают коричневые тона, в каждом помещении установлены окна в пол. Снаружи имеются бассейн, гараж на пару машин и терраса.

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Поместье располагается в городе Джупитер. Помимо семьи Трампа и Джордана, там же живут гольфист Тайгер Вудс, певец Кид Рок и модель Кейт Аптон с мужем, баскетболистом Джастином Верландером. Нынешние владельцы объекта — филантропы Эд и Дебра Фиттс. Вырученные с продажи недвижимости деньги они планируют потратить на строительство новой школы.

Ранее во Флориде выставили на продажу особняк, в прошлом принадлежавший сестре Трампа Мэриэнн. Дом находится в городе Палм-Бич, его площадь составляет 762 квадратных метра. За недвижимость попросили 59 миллионов долларов — на десять миллионов больше, чем за нее заплатили нынешние владельцы в 2021 году.

Александра Качан
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