Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Французский гигант откажется от закупок российской нефти

TotalEnergies сообщила, что откажется от контрактов на покупку российской нефти

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Французский гигант TotalEnergies в одностороннем порядке решил отказаться от контрактов на покупку российской нефти и нефтепродуктов, следует из сообщения компании. Сроком называется конец 2022 года.

Кроме того, компания не будет больше выделять средства для развития проектов в России, что обусловлено ситуацией неопределенности с технологическими и финансовыми ограничениями, которые могут быть ужесточены в зависимости от развития событий на Украине.

Притом, действуя в соответствии с решением Евросоюза на данном этапе сохранить поставки газа из России, TotalEnergies продолжит поставлять в Европу сжиженный природный газ с Ямала в рамках долгосрочных контрактов. «В отличие от ситуации с нефтью, в случае с газом ясно, что вопросы логистики делают затруднительным отказ от импорта российского газа в течение следующих двух или трех лет без ущерба для энергетики региона», — говорится в сообщении.

В начале марта TotalEnergies уже объявила, что прекратит инвестиции в новые проекты в России. В стране TotalEnergie, в частности, участвует в масштабном газовом проекте «Арктик СПГ-2», являясь совладельцем одноименного совместного предприятия, в котором 60 процентов принадлежит российской компании «Новатэк».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады ВСУ
США анонсировали новые санкции против России
Майк Тайсон назвал новое условие для боя со звездой YouTube
Экс-глава одной из крупнейших бирж в мире послушала гуру и поплатилась
Французский гигант откажется от закупок российской нефти
Охотники за сокровищами откопали древний храм с ценностями на триллионы рублей
Озвучена истинная причина смерти динозавров
Четверо подозреваемых в похищении человека в Москве задержаны
Модель покрыла все тело татуировками из-за неуверенности в себе
«Газпром» собрался спасать планету от загрязнения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.