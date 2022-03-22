Франция направит на Украину груз гумпомощи

Франция направит пожарную технику и снаряжение в рамках помощи Украине

В рамках гумпомощи Франция направит Украине груз с пожарной техникой, спасательным снаряжением и медикаментами, сообщили ТАСС представители французского МИД.

«23 марта автоколонна, организованная МИД и МВД Франции, доставит к украинской границе через Румынию 11 пожарных машин, 16 автомобилей для спасательной службы и 23 грузовика с 49 тоннами медицинского и спасательного оборудования (защитное снаряжение, лестницы, пожарные шланги, медицинские грузы)», — говорится в сообщении ведомства.

Решение об оказании помощи было принято после телефонного разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Ранее МИД Франции сообщал о доставке через Польшу 55 тонн гуманитарной помощи для Украины стоимостью 2,4 миллиона евро.