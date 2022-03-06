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Макрон созвонился с Зеленским

Президент Франции Макрон провел телефонный разговор с украинским коллегой Зеленским
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, отмечает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Макрон созвонился с Зеленским, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи Украине. Кроме того, лидер Франции раскрыл украинскому коллеге содержание своего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе телефонного разговора Путин рассказал Макрону о ходе переговорного процесса с Украиной. Он подчеркнул, что Москва готова вести диалог с Киевом, однако для этого она призывает соблюдать и выполнять требования российской стороны.

6 марта Путин также пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы с коллегой Путин заявил, что украинские силовики пытаются затягивать переговорный процесс Киева и Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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