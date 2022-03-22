В Ингушетии начнут выращивать овощи для импортозамещения

В Ингушетии планируется засеять более 300 гектаров полей овощами для импортозамещения

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов заявил, что в регионе в 2022 году начнут выращивать овощи открытого грунта для импортозамещения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня, в условиях экономических санкций, мы все объединились в борьбе за будущее. Мы продолжаем максимально делать упор на сельское хозяйство, решено поддержать растениеводческое направление», — написал Калиматов и добавил, что в настоящее время перед властями стоит задача создать собственную овощную базу, которая покроет нужды населения.

По его словам, региональный Минсельхоз впервые засеет поля овощами открытого грунта на площади более 300 гектаров. Высаживать планируется капусту, огурцы, томаты, лук и морковь.

Также глава республики сообщил, что местным аграриям безвозмездно выделено 150 торговых мест на рынке в Назрани на срок шесть месяцев. Отмечается, что точки будут выделены для жителей, которые ведут крестьянские (фермерские) или личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, огородничеством или животноводством.

Ранее в марте стало известно, что министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии заявило, что на проведение весенних полевых работ в республике выделят сотни миллионов рублей. Так, всего на поддержку сельхозтоваропроизводителей власти запланировали направить 279,4 миллиона рублей из федерального бюджета и 14,7 миллиона рублей из бюджета республики.

