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На поддержку полевых работ в Кабардино-Балкарии выделят 294 миллиона рублей

В Кабардино-Балкарии направят 294 миллиона рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей

Фото: Globallookpress.com

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии заявило, что на проведение весенних полевых работ в республике выделят сотни миллионов рублей. Материал на эту тему публикует местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего на поддержку сельхозтоваропроизводителей власти запланировали направить 279,4 миллиона рублей из федерального бюджета и 14,7 миллиона рублей из бюджета республики. Отмечается, что общая сумма государственной поддержки составит более 294 миллионов рублей.

Известно, что бюджетные средства выделят на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв на площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми, масличными и кормовыми культурами, картофелем и овощами открытого грунта.

В марте также сообщалось, что в Кабардино-Балкарии заложили 1,5 тысячи гектаров плодово-ягодных насаждений. Так, в 2022 году на ее территории посадили на 120 гектаров растений больше, чем за прошлый год. В общей сложности площади насаждений в КБР составляют 24,5 тысячи гектаров. Все новые посадки относятся к интенсивному и суперинтенсивному типу.

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Майя Пономаренко
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