Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Замглавы департамента здравоохранения российского региона обвинили в халатности

Во Владимире СКР обвинил в халатности замглавы департамента здравоохранения Жесткова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владимире следователи предъявили обвинение заместителю директора департамента здравоохранения Владимирской области Александру Жесткову, который оставил граждан без жизненно важных лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, чиновник не организовал своевременное рассмотрение протоколов врачебных комиссий, из-за чего не был сформирован список необходимых лекарств для льготной категории граждан.

Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Как уточнили в прокуратуре, своими действиями Жестков дискредитировал власть, продемонстрировав, что она не в состоянии реализовать права и законные интересы социально незащищенных граждан.

Расследование дела поставил на особый контроль прокурор области Владислав Малкин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Microsoft напомнила о «смерти» Internet Explorer
Россиянин случайно сжег лес на почти полмиллиарда рублей
В Совфеде захотели переписать школьные учебники
Названы города с максимально подорожавшими новостройками
Стали известны мотивы облившего кислотой трех человек в Подмосковье преступника
Франция направит на Украину груз гумпомощи
Замглавы департамента здравоохранения российского региона обвинили в халатности
Суд огласил приговор фигурантам убийства после ссоры в родительском чате
Глава РПЛ предупредил о риске снятия нескольких клубов с чемпионата России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.