Замглавы департамента здравоохранения российского региона обвинили в халатности

Во Владимире СКР обвинил в халатности замглавы департамента здравоохранения Жесткова

Во Владимире следователи предъявили обвинение заместителю директора департамента здравоохранения Владимирской области Александру Жесткову, который оставил граждан без жизненно важных лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

По версии следствия, чиновник не организовал своевременное рассмотрение протоколов врачебных комиссий, из-за чего не был сформирован список необходимых лекарств для льготной категории граждан.

Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Как уточнили в прокуратуре, своими действиями Жестков дискредитировал власть, продемонстрировав, что она не в состоянии реализовать права и законные интересы социально незащищенных граждан.

Расследование дела поставил на особый контроль прокурор области Владислав Малкин.