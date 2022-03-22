Названо условие возобновления восстановительных работ на «Листвяжной»

Решение о возобновлении работ на шахте «Листвяжная» примут после получения проб воздуха

Решение о возобновлении восстановительных работ на шахте «Листвяжная» примут после того, как будут получены результаты анализов проб воздуха. Такое условие назвал министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев. Его слова во вторник, 22 марта, приводит РИА Новости.

Токарев также уточнил, что превышения уровня углекислого газа под землей не обнаружено. «Военизированная горноспасательная часть обследовала все выработки шахты на наличие газа, он не обнаружен, отобрали пробы воздуха, теперь лаборатория исследует все эти пробы», — заявил министр.

Ранее 22 марта из-за сбоя в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области были эвакуированы свыше 100 человек. Сообщалось о 12 пострадавших. В пресс-службе правительства региона уточнили, что пострадавших горняков в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.

По данным властей Кузбасса, в «Листвяжной» произошла задержка при переходе на резервный вентилятор главного проветривания. В свою очередь, в прокуратуре заявили о превышении предельно допустимой концентрации углекислого газа в кемеровской шахте.