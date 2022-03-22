Портрет Монро в исполнении Уорхола выставят на аукционе за рекордную сумму

Портрет актрисы Мэрилин Монро работы художника Энди Уорхола продадут за рекордную сумму

Портрет актрисы Мэрилин Монро в исполнении художника Энди Уорхола выставят на аукционе Christie's в мае этого года за рекордную сумму в 200 миллионов долларов (около 21 миллиарда рублей). Об этом сообщается на официальном сайте Christie's.

Отмечается, что лот может стать самым дорогим произведением искусства XX столетия, проданным на торгах. Картина Уорхола Shot Sage Blue Marilyn была создана в 1964 году, через два года после смерти Монро. Произведение было представлено в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, центре Жоржа Помпиду в Париже и галерее Тейт в Лондоне. «Это основополагающая работа в творчестве Уорхола, современном искусстве и историческом каноне искусства», — заявили в пресс-службе Christie's.

Портрет выставит на аукцион фонд Томаса и Доррис Амман, занимающийся помощью детям. Все вырученные средства с реализации полотна пойдут на финансирование благотворительной организации.

В ноябре 2021 года автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продали на аукционе в Нью-Йорке за 34,9 миллиона долларов. Отмечается, что это рекордная сумма для всех латиноамериканских художников, когда-либо выставлявшихся на торгах. До этого рекорд принадлежал картине мексиканского художника Диего Риверы «Соперники», которую в 2018 году продали за 9,76 миллиона долларов.