Работу Фриды Кало продали за рекордную для латиноамериканских художников сумму

Автопортрет Фриды Кало «Диего и я» продали на аукционе за 34,9 миллиона долларов

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Диего и я» продали на аукционе в Нью-Йорке за 34,9 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's в Twitter.

Работа была написала в 1949 году. По данным портала News.artnet, покупателем стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини.

Отмечается, что это рекордная сумма для всех латиноамериканских художников, когда-либо выставлявшихся на торгах. До этого рекорд принадлежал картине мексиканского художника Диего Риверы «Соперники», которую в 2018 году продали продали за 9,76 миллиона долларов.

В июле рисунок «Голова медведя», созданный итальянским художником Леонардо да Винчи, ушел с молотка на аукционе Christie’s в Лондоне за рекордную для подобных произведений автора сумму в 12,2 миллионов долларов (чуть более 917 миллионов рублей).