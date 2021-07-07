Десятилетиями хранившуюся в школе картину продали за миллионы рублей

В городе Эшби-де-ла-Зуш, графство Лестершир, Великобритания, обнаружили картину знаменитого художника, которая несколько десятилетий висела в местной школе. После этого она была продана на аукционе за 34,6 тысячи фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей), сообщается на сайте аукционной компании Hansons Auctioneers.

Полотно подарили школе несколько десятилетий назад. Сотрудники учебного заведения не догадывались о ценности картины и только в 2021 году заинтересовались ее происхождением. Чтобы выяснить авторство полотна, они обратились в Hansons Auctioneers.

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Эксперты пришли к выводу, что в школе хранилась работа сингапурского художника Чеонга Су Пенга (Cheong Soo Pieng), написанная в 1960 году. Владелец Hansons Auctioneers Чарльз Хансон (Charles Hanson) назвал полотно «настоящей жемчужиной», которая не потеряла своей ценности за годы хранения в неподходящих условиях.

Хансон рассказал, что Чеонг Су Пенг внес существенный вклад в развитие современного искусства в Азии. По его словам, он был пионером наньянгского стиля — художественного течения, зародившегося в 1950-х годах в Сингапуре и сочетающего Парижскую школу живописи с традиционными китайскими стилем и техникой.

Картину выставили на аукцион, где за нее сражались три участника торгов. Сначала специалисты оценили произведение в 1000-1500 фунтов стерлингов (от 102,8 до 154, 2 тысячи рублей), однако во время торгов ставки значительно выросли, и картина была продана жителю Дальнего Востока за 34,6 тысячи фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США найденная в шкафу картина Пикассо принесла владельцу миллионы рублей. По мнению специалистов, картина называется Le Tricorne («Треуголка») и была написана в 1919 году.