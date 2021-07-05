Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей

Жительница шотландского города Эдинбург нашла на чердаке своего дома копию Декларации независимости США и стала миллионершей. Об этом сообщает BBC News.

Документ обнаружила специалист по редким книгам Кэти Марсден (Cathy Marsden), когда разбирала завалы у себя на чердаке. «Я разбирала стопку бумаг и заметила сложенный пергамент», — рассказала женщина.

Она сразу же отвезла бумагу на работу, где после длительных исследований ее подлинность была подтверждена. Найденная Декларация независимости оказалась одним из 201 оттисков, сделанных копировальщиком Уильямом Стоуном (William Stone) по заказу Сената США в 1820-х годах. На данный момент известно местонахождение 48 документов из этой серии.

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Как удалось установить Марсден, ее находка была одним из двух экземпляров, принадлежавших Чарльзу Кэрролу (Charles Carroll) — одному из политических деятелей, подписавших Декларацию о независимости США 4 июля 1776 года. Он подарил их мужу своей внучки Джону МакТавишу (John MacTavish), шотландско-канадскому дипломату, служившему представителем Великобритании в штате Мэриленд.

1 июля документ был продан на аукционе в США за 4 миллиона 420 тысяч долларов (323,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что наследник древней шотландской фамилии, лишенный денег по завещанию матери, решил устроить распродажу хлама и неожиданно разбогател. Алистеру Сазерленду (Alistair Sutherland) пришлось организовать аукцион, средства с которого пошли на содержание фамильного замка Данробин. На торги были выставлены ценные вещи и семейные реликвии, которые десятилетиями пылились на чердаке.