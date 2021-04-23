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Лишенный семейных денег граф распродал хлам с чердака и разбогател

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Наследник древней шотландской фамилии, лишенный денег по завещанию матери, решил устроить распродажу хлама и неожиданно разбогател. Об этом сообщает Daily Mail.

Графу Алистеру Сазерленду (Alistair Sutherland) пришлось организовать аукцион, средства с которого пошли на содержание фамильного замка Данробин. На торги были выставлены ценные вещи и семейные реликвии, которые десятилетиями пылились на чердаке.

Несмотря на скромные ожидания почти все предметы были проданы дороже, чем предполагалось. Так, за пару кремневых пистолетов XVIII века вместо ожидаемых 10 тысяч фунтов (одного миллиона рублей) граф Сазерлендский выручил 44 тысячи (4,6 миллиона рублей), а корона эдвардианской эпохи была продана за 11 тысяч фунтов (1,15 миллиона рублей), хотя максимально оценивалась в 1,5 тысячи фунтов (157 тысяч рублей).

Всего с молотка ушло 416 лотов, среди которых были старинные книги, серебряная посуда и даже туалетные принадлежности. В итоге вместо ожидаемых 400 тысяч фунтов (41,9 миллиона рублей) Сазерленд выручил более 732 тысяч (76,6 миллиона рублей).

Графиня Элизабет скончалась в декабре 2019 года. За три дня до смерти она составила завещание, согласно которому Сазерленд унаследовал только фамильный замок с прилегающими землями, а деньги при этом достались его брату-близнецу Мартину и сестре леди Анабель Баинтон (Lady Annabel Bainton).

Ранее сообщалось, что житель Великобритании случайно купил на барахолке китайскую вазу и продал ее на аукционе за 380 тысяч фунтов стерлингов (31 миллион рублей). Мужчина приобрел желтую расписную вазу всего за один фунт стерлингов (около 82 рублей) и не подозревал о ее реальной стоимости до начала торгов.

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